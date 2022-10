Lady Hernandez torna sul furto: “Abbiamo passato l’esperienza più brutta della nostra vita”

Negli scorsi giorni è purtroppo arrivata la notizia della rapina in casa Theo Hernandez con quattro malviventi che si sono introdotti nella villa del calciatore del Milan, assente quella sera, e hanno poi minacciato Zoe Cristofoli con delle pistole costringendola ad aprire la cassaforte.

La rapina è andata a segno e i rapinatori hanno messo a segno un colpo da svariati mila euro, ma per fortuna non ci sono stati coinvolgimenti fisici per Zoe e per il piccolo Theo Jr. che sono usciti illesi.

Negli scorsi minuti la consorte del terzino rossonero ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove è tornata a parlare del fattaccio accaduto martedì sera.

Zoe Cristofoli Theo Hernandez

Le parole di Zoe

Queste le parole della ragazza:

“Grazie a tutti per i numerosi messaggi. Grazie a tutti per esservi preoccupati per noi. Grazie ai nostri amici. Alle nostre famiglie abbiamo passato credo l’esperienza più brutta della nostra vita. Oggi stiamo meglio. Soprattutto perché era impossibile chiamare aiuto. È stato un incubo. Come qualsiasi madre ho fatto di tutto per proteggere mio figlio, anche sbagliando e mettendo in pericolo la mia vita. Però oggi siamo qui e questa è l’unica cosa che conta davvero. Grazie a Dio che stiamo tutti bene… Non ho mai pensato un secondo al furto spero che queste persone paghino per la violenza fatta. Mi prenderò il mio tempo anche se è giusto tornare a vivere una vita normale. Vi abbraccio tutti”.

Ora le forze dell’ordine dovranno risolvere il caso, e far luce sui fatti accaduti nella villa della famiglia Hernandez.

Andrea Mariotti