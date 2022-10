Milan, Giroud suona la carica: il messaggio dopo la sconfitta con il Chelsea

Il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta di ieri sera ai danni del Chelsea è finito, adesso è tempo di pensare subito alla prossima sfida.

Sabato torna il campionato e a far visita a San Siro ci sarà la Juventus.

Sfida entusiasmante ma anche difficile per gli uomini di mister Pioli, dato che i bianconeri vengono da due vittorie consecutive e sembrano piuttosto carichi.

Il Milan deve far fronte alle tante assenze, ma questo non deve essere un alibi, anzi, deve essere un monito per chi ha giocato meno, ossia, cercare di far bene e non far rimpiangere i titolari, questo significa essere un grande gruppo e il Milan ha dimostrato di esserlo l’anno scorso quando ha vinto lo scudetto.

A suonare la carica in vista del match contro la Juve ci pensa uno dei leader della squadra, Olivier Giroud.

Getty Images, Olivier Giroud

L’attaccante francese ha espresso tutta la sua amarezza nel post su Instagram pubblicato stamattina, per la sconfitta contro la sua ex squadra, ma ha anche caricato l’ambiente e i compagni in vista di sabato.

“Siamo molto dispiaciuti per ieri sera ma teniamo la testa alta con tanta voglia di rifarci contro la Juve. Grazie per il vostro sostegno“, queste le parole del bomber rossonero.