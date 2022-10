Sei qui: Home » Copertina » Supercoppa Italiana, la data del match: come cambia il calendario del Milan

La Supercoppa Italiana è un appuntamento fisso per tutto il mondo del calcio italiano, e come di consueto, anche quest’anno sarà il primo trofeo dell’anno, ma in questa particolare edizione avrà un sapore del tutto diverso dal solito.

Questo perché a scontrarsi saranno Milan e Inter ultime vincitrici di Scudetto e Coppa Italia che hanno quindi il diritto di sfidarsi per l’ambito trofeo.

Negli scorsi minuti è arrivata la data ufficiale della partita, e di conseguenza , le date dei prossimi impegni dei nerazzurri e dei rossoneri.

Milan Inter Supercoppa

Supercoppa italiana, cambiano le date delle milanesi

La partita di Supercoppa è fissata per il 18 gennaio, le due milanesi anticiperanno in campionato al 14, e Lazio Milan verrà spostata a martedì 24.

Testa ora al match di domani sera in quel di Zagabria, dove il Milan si gioca gran parte della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Ricordiamo che il fischio d’inizio è prefissato per le 21:00, e a dirigere la gara ci sarà il fischietto polacco Marciniak.

Andrea Mariotti