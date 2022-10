Milan-Juventus, due ballottaggi aperti per Pioli: la probabile formazione

Mancano poco meno di 24 ore al big match della nona giornata di Serie A che vedrà il Milan affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri a San Siro alle ore 18:00.

Gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati a riscattarsi dopo la pessima prestazione messa in campo allo Stamford Bridge contro il Chelsea in Champions League. Dall’altra parte, però, ci sarà un’agguerritissima Juventus pronta ad approfittare del momento negativo dei rossoneri per accorciare le distanze in campionato.

Due dubbi di formazione per il tecnico rossonero che, oltre ai tanti infortuni, dovrà tener conto anche dei numerosi impegni ravvicinati che si susseguiranno nel prossimo mese.

Il primo ballottaggio, secondo quanto riportato da Sky, riguarda la difesa, dove Matteo Gabbia potrebbe spuntarla su Dest, con il conseguente dirottamente di Kalulu sulla fascia destra. A sinistra, invece, torna Theo Hernandez dopo l’infortunio con la Francia.

Milan-Juventus, ballottaggio, De Ketelaere

L’altro dubbio di Pioli è relativo al trequartista da schierare dietro Olivier Giroud. Charles De Ketelaere, infatti, dovrebbe partire nuovamente dal 1′, ma non è da escludere una chance da titolare per Brahim Diaz, con Krunic sulla fascia destra ed il solito Leao sulla sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud.