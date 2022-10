Milan-Juventus, Pioli sorprende tutti: può partire dalla panchina

Alle ore 18:00 allo Stadio San Siro andrà in scena Milan-Juventus, gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri, dopo la sconfitta incassata in Champions League contro il Chelsea, cercano il riscatto tra le mura amiche. A spingerli ci sarà un impianto pieno in ogni ordine di posto, come spesso sta accadendo nelle ultime uscite.

Stefano Pioli Milan Juventus

Mister Stefano Pioli dovrà fare i conti con diverse assenze in ogni zona del campo, per questo scenderà in campo una formazione atipica. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport, il tecnico parmense potrebbe optare per un’opzione a sorpresa.

Scendere in campo con un 4-3-3, schierando Tommaso Pobega insieme ad Ismael Bennacer e Sandro Tonali, mentre Rade Krunic partirebbe dalla panchina. Rinunciare ai tre trequartisti affidandosi ad un centrocampo più sostanzioso.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Milan-Juventus e c’è ancora spazio per possibili sorprese di formazione. D’altra parte anche Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di alcune pedine importanti.