Vittoria storica per il Milan: non accadeva da 17 anni

Il Milan vince, batte la Juventus e replica quanto fatto ben 17 anni fa. Stefano Pioli ottiene una vittoria storica con i rossoneri perché, questa sera, ha eguagliato quanto fatto nella stagione 2005-2006.

Come analizzato e raccolto dal collega Giuseppe Pastore, il Milan non batteva in casa e nello stesso campionato in corso, Inter e Juventus, dalla stagione 2005-2006. Al suo ventesimo tentativo, Pioli batte finalmente Allegri, togliendosi ulteriore soddisfazione sul tecnico rivale.

(Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Il Milan ha trovato così tre punti fondamentali contro la Juve, per “scalciare” ancora di più i rivali bianconeri dalla corsa Scudetto. Una corsa che infatti ora vede la Juve distante di 10 punti “virtuali” dal primo posto, considerando quello che potrebbe essere non solo il risultato del Napoli, ai danni della Cremonese, ma anche in caso di una vittoria di una tra Atalanta e Udinese, nello scontro diretto ai vertici. E il Milan, rilanciato verso la testa della classifica, resta in attesa di conoscere i risultati dagli altri campi.