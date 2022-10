Milan-Juventus, svelato l’arbitro: i precedenti

La Lega Serie A e l’Aia hanno resi noti gli arbitri della nona giornata del campionato di Serie A, che sarà aperta dal match del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Inter. Incontro affidato a Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, che avrà l’assistenza di Valeriani e Dei Giudici con Colombo quarto uomo. Il VAR sarà affidato a Marco Guida, che sarà assistito dal lecchese Maggioni. Alle ore 18, è in programma il big match Milan-Juventus: fischietto per Daniele Orsato di Schio, Chiffi al Var.

Daniele Orsato Milan Juventus

Non sono positivi i precedenti di Daniele Orsato con i rossoneri, nè nelle gare in generale nè nelle sfide contro la Juventus. Infatti con il Milan Orsato ha un bilancio di 11 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Ha arbitrato la sfida tra Juventus e Milan solo in due occasioni con un bilancio di una sconfitta ed un pareggio. L’ultimo precedente è del 9 Aprile 2016, dove la Juventus di Max Allegri si impose sui rossoneri per 1-2 a San Siro.