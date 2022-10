È il giorno di Leao, il Milan è pronto al rinnovo: le ultime!

Quella di oggi sarà una giornata piuttosto delicata in casa Milan. Come ben sappiamo, infatti, è previsto il tanto atteso incontro tra i dirigenti rossoneri e gli agenti di Rafael Leao. Oggetto di discussione? Ovviamente il rinnovo contrattuale del talento portoghese, il cui contratto è in scadenza nel 2024. La trattativa va avanti da diverse settimane, ma l’obiettivo del Milan è quello di raggiungere un’intesa di massima con gli agenti di Leao in modo tale da chiudere la partita.

Leao Milan Calciomercato

Nell’edizione odierna LaGazzettadelloSport ha spiegato che il club rossonero è disposto a mettere sul piatto una cifra piuttosto alta pur di accontentare le richieste del calciatore. Massara e Maldini, però, non faranno follie: si seguirà sempre il filo logico imposto dalla società e che ovviamente corrisponde proprio a non sborsare cifre folli.

Il Milan, però, deve accelerare i tempi. Su Leao, infatti, la concorrenza è davvero tanta. Quest’oggi alla finestra di Casa Milan ci saranno diversi top club europei in attesa di capire come finirà questa telenovela. I rossoneri sono avvisati: Chelsea, Psg, Manchester City, Manchester United e Liverpool sono pronti a far sul serio per Rafael.

Nicola Morisco