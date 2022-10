Milan-Monza, buone notizie per Pioli: recupera un titolare!

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della gara che andrà in scena tra qualche ora contro il Monza: Ismael Bennacer ha smaltito infatti la febbre che lo aveva colpito e sarà a disposizione dell’allenatore emiliano.

Nella mattinata di ieri il Milan aveva svolto la solito rifinitura pre match contro la squadra lombarda allenata da Palladino e a sorprendere era stata proprio l’assenza del calciatore algerino, che si era fermato per un attacco febbrile. Al suo posto avrebbe dovuto giocare Sandro Tonali, ma adesso la situazione è cambiata nuovamente è la coppia di centrocampo che partirà dall’inizio sarà formata proprio da Bennacer e Pobega.

Il Milan recupera Bennacer: sarà titolare contro il Monza

Il Milan scenderà in campo con un 4-2-3-1: tra i pali confermato Tatarusanu dopo il timido ballottaggio con Mirante; un po’ di turnover in difesa in cui saranno presenti Dest, Kjaer rientrante dall’infortunio, Tomori e Theo Hernandez; centrocampo formato dal duo Pobega-Bennacer con quest’ultimo che, come raccontato in precdenza, ha smaltito la febbre che lo aveva colpito; spazio a Messias, Brahim Diaz e Rebic nel reparto offensivo a sostegno di Divock Origi che oggi figurerà dal 1′ per la prima volta in maglia rossonera.

Bennacer

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer ; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. Allenatore: Stefano Pioli.