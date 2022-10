Sei qui: Home » Copertina » ULTIM’ORA – Milan, out un titolarissimo contro il Monza

Piove sul bagnato per Stefano Pioli e per il Milan in vista del match di domani sera contro il Monza di Raffaele Palladino.

Oltre infatti all’infortunio di Mike Maignan che lo terrà fuori fino al gennaio 2023, il mister emiliano dovrà fare a meno di uno dei suoi perni a centrocampo nell’importante sfida di domani sera a San Siro.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, Ismael Bennacer non sarà della partita a causa di un attacco febbrile rimediato in giornata.

Come cambia la formazione del Milan

Cambia dunque la formazione originariamente pensata dal tecnico campione d’Italia, con Sandro Tonali che non avrà quindi il turno di riposo e che molto probabilmente affiancherà Tommaso Pobega nel duo di centrocampo.

Mister Pioli spera di poter avere a disposizione uno dei suoi top di reparto nella sfida di mercoledì contro la Dinamo Zagabria che sarà di vitale importanza nel passaggio del turno di Champions League.

Questa dovrebbe quindi essere la formazione che verrà schierata domani in quel di San Siro.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu/Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli.

Andrea Mariotti