Kjaer è sicuro: “È necessario iniziare da oggi”

A pochi minuti dalla gara tra Milan e Monza, in quel di San Siro, Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni:

“In questo periodo ci sono state molte cose su cui lavorare, ora sto bene”.

“Dobbiamo fare un’ottima partita, abbiamo 7 gare nei prossimi giorni e dobbiamo dare il massimo”.

Parole chiare di Simon Kjaer che spiega come i rossoneri dovranno impegnarsi nell’affrontare diverse gare nei prossimi 20 giorni, prima che il Mondiale in Qatar abbia finalmente inizio

Il Monza vuole continuare la sua striscia positiva, dopo i numerosi successi di fila in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Udinese di Andrea Sottil, in formissima e nelle prime posizioni in Serie A.

Il Milan deve cercare di non farsi mettere in difficoltà dagli uomini di Raffaele Palladino. Il turnover odierno potrebbe mostrare solidità anche tra i sostituti dei rossoneri. Theo Hernandez titolare nonostante la sventura di qualche giorno fa.

