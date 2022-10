Tatarusanu: “Felice per l’assist”, poi la risposta su Maignan!

Alla luce della super vittoria del Milan sul Monza per 4-1, Ciprian Tatarusanu è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Di seguito le dichiarazioni:

“Sono felice per questo assist. Abbiamo ottenuto una vittoria importante”. Massimo Ambrosini ha poi corretto il numero 1 rossonero, dato che il suo passaggio non valeva come un assist.

“Il mio rapporto con Maignan è buono, mi dispiace per lui perché era in grande forma, la cosa più difficile per un atleta è quella di non poter svolgere il suo mestiere”.

Il portiere rumeno ha specificato di avere un ottimo rapporto con tutti i portieri del Milan, con cui si confronta diverse volte sia in spogliatoio che fuori dai campi di gioco.

Ciprian Tatarusanu, Milan

Vittoria di spessore per il Milan. I rossoneri avevano sicuramente bisogno di un successo per continuare l’ottima striscia positiva che senza dubbio dà fiducia agli uomini di mister Pioli in vista dell’impegno europeo a Zagabria.

Per il Monza comunque un passo falso che non cancella l’ottimo periodo che sta vivendo grazie alla guida di Raffaele Palladino. Si vede da come giocano, la squadra può puntare in alto.

Vittorio Assenza