Milan-Monza, San Siro da urlo: che incasso per il club!

Partita molto importante quella di questa sera per il Milan di Stefano Pioli contro un Monza che, dopo l’arrivo di Raffaele Palladino, ha cominciato a macinare punti dopo le pessime prime uscite stagionali.

Primo tempo gestito benissimo dai rossoneri, passati in doppio vantaggio grazie alle reti di Brahim Diaz, questa sera imprendibile per i brianzoli. L’ex Real Madrid è riuscito a trafiggere per bene due volte Di Gregorio, prima con il sinistro, dopo un incursione tra tre avversari, e successivamente con un destro incrociato, imprendibile per l’estremo difensore brianzolo.

Parte del merito dell’ottima prestazione del Diavolo è da attribuire, senza dubbi, anche ai numerosi tifosi presenti allo stadio, che hanno incitato a squarciagola sin dal primo minuto gli uomini di Pioli.

Questa sera a San Siro, infatti, sono presenti ben 72.938 spettatori, per un incasso totale di 1.900.492,00 euro. Ennesima dimostrazione d’amore per il Milan da parte dei tifosi rossoneri che, dall’inizio della stagione, non hanno fatto mai mancare il loro supporto nei confronti dei loro beniamini.