Sei qui: Home » Copertina » Milan-Monza, turnover in arrivo: attacco inedito per Pioli!

Il Milan scenderà oggi in campo contro il Monza in una gara tutt’altro che da sottovalutare. I brianzoli vengono da ottime prestazioni che hanno cacciato i malumori dopo il pessimo inizio di stagione.

Per i rossoneri invece si tratterà di un ulteriore test perchè, a meno di improvvisi colpi di scena, oggi Pioli non farà affidamento sui suoi top player, da Leao a Giroud.

Secondo la Gazzetta dello Sport, previsto un massiccio turnover in vista della cruciale sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, in programma martedì prossimo.

Milan Monza

La probabile formazione del Milan

In attacco spazio ad Origi! Per lui sarà la prima volta da titolare. Riposo dunque per Giroud, che siederà comunque in panchina. Out anche Rafael Leao, al suo posto giocherà Rebic. Completeranno la trequarti offensiva Messias e Brahim Diaz.

In mediana confermato Tonali, al suo fianco agirà Pobega. In difesa tornerà Kjaer, che prenderà il posto di Kalulu. Insieme a lui ci sarà Tomori. A sinistra si rivedrà Theo, a destra invece chance dal primo minuto per Dest.

MILAN (4231): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Pobega; Messias, Brahim, Rebic; Origi