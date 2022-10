Sei qui: Home » News » L’ex calciatore li elogia: “Il Milan ha due leader che hanno preso in mano la situazione!”

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha giocato in diverse squadre del campionato di Serie A, tra cui: Napoli, Fiorentina, Torino e Bologna.

L’ex centrocampista, ha rilasciato una lunga intervista per Libero, dove ha fatto le sue considerazioni sull’inizio di Serie A e ha parlato anche della sosta per il Mondiale in Qatar.

Tra le sue dichiarazioni, Pecci, ha commentato anche il Milan di Stefano Pioli, definendolo l’avversario più tosto per le altre big in lotta per lo scudetto.

“L’avversario più tosto resta il Milan. Ha due leader come Tonali e Leao che hanno preso in mano la situazione”.

Dunque secondo l’ex calciatore, anche quest’anno il Milan avrebbe buone occasioni per riconfermarsi Campione d’Italia e cucirsi la seconda stella sul petto.

Milan Pecci Dichiarazioni

Napoli unica rivale per lo scudetto

L’unica squadra che potrebbe metterlo in difficoltà potrebbe essere il Napoli, infatti in merito alla squadra di Spalletti, ha commentato:

“La situazione è diversa dall’anno scorso, il Napoli è più solido ed equilibrato. Hanno tutto per arrivare in fondo. Il clima della città non favorisce la corsa al titolo? Sciocchezza immonda”

Tatiana Digirolamo