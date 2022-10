Sei qui: Home » Copertina » Milan is on fire: Pioli e la Curva Sud in corsa per un premio

Momento veramente d’oro per Stefano Pioli, che ieri in quel di Verona ha festeggiato la sua 150esima panchina rossonera con una bella vittoria ai danni dell’Hellas dell’ex rossonero Salvatore Bocchetti che ha comunque messo in difficoltà la squadra meneghina.

Questa mattina è arrivata un’altra bella notizia per il tecnico emiliano, che concorrerà per conquistare l’ambrogino d’oro, ma l’allenatore non è il solo nell’ambiente Milan a concorrere per il noto premio civico della città di Milano.

Anche la Curva Sud Milano sarà infatti in corsa per il premio.

Pioli Curva Sud Ambrogini d’oro

L’allenatore dei campioni d’Italia è in lista per il ruolo professionale svolto nell’ambito sportivo e per aver contribuito alla vittoria dello scudetto da parte di una società di calcio milanese.

La Curva Sud invece per iniziative benefiche per la popolazione, come le donazioni ad AREU nel marzo 2020, all’inizio dell’emergenza Covid, o la collaborazione con l’associazione City Angels per la raccolta di beni di prima necessità, coperte e vestiti per i senzatetto milanesi in occasione del derby della Madonnina nel febbraio 2022.

La cerimonia di consegna del premio avverrà il 7 dicembre, e solo in quella data scopriremo se le rappresentanze rossonere riusciranno a conseguire il premio.

Andrea Mariotti