Sei qui: Home » News » Non c’è tregua per il Milan: ancora un infortunio per Pioli

Non si fermano le brutte notizie in casa Milan, il match non è ancora terminato ma sicuramente la partita, indipendentemente dal risultato, non potrà essere considerata felice dalle parti di Milanello.

Nel primo tempo infatti ci sono stati gli infortuni di Davide Calabria e Alexis Saelemaekers e nel secondo tempo è toccato a Simon Kjaer.

Il centrale danese ha infatti lasciato il campo a causa di un infortunio muscolare che lo aveva già limitato nel corso della seconda frazione di gioco.

Kjaer Milan Empoli

Periodo veramente nero dal punto di vista degli infortuni per il Milan e per Stefano Pioli che avrà, purtroppo, gli uomini quasi contati in due dei match più importanti della stagione.

Non si sa ancora l’entità dell’infortunio per il danese, sicuramente gli esami strumentali che verranno effettuati nei prossimi giorni ci aiuteranno a capire per quanto tempo il Milan dovrà rimanere senza il suo terzo centrale difensivo.

Nel mentre il match continua e resta da vedere se i rossoneri porteranno a casa la vittoria in una partita che, almeno fino a questo momento, sembra stregata.

Secondo le prime indiscrezioni per il danese si tratterebbe di un problema al flessore destro.

Andrea Mariotti