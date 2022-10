Calciomercato Milan, le ultime sui rinnovi di Pioli e Leao!

Ieri sera il Milan affrova il Chelsea a San Siro e prima della sconfitta dei rossoneri il direttore tecnico Paolo Maldini è intervenuto in conferenza stampa.

L’ex difensore rossonero non ha parlato soltanto dell’imminente match di Champions League ma anche di questioni legate al mercato come i rinnovi di Stefano Pioli e Rafael Leao.

Il tecnico ha il contratto in scadenza nel 2024 e l’attaccante portoghese nel 2023, rendendo i due rinnovi una priorità del calciomercato milanista.

La permanenza di Pioli sulla panchina del Milan non sembra essere in dubbio, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport: “Ci troveremo presto per programmare un futuro che non è assolutamente in discussione“.

Milan Pioli Leao

La questione del rinnovo di Leao è invece più complessa perchè il venitreenne è nel mirino di numerosi top club europei, fra cui proprio il Chelsea.

Il Milan infatti vorrebbe blindare il suo gioiello prima dei Mondiali in Qatar, dove il giocatore sarà con tutta probabilità protagonista insieme alla nazionale portoghese.

Maldini non si sbilancia sulla questione: “Ci devono essere le condizioni per procedere. L’idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà”.

La società si augura di chiudere entrambi i rinnovi al più presto e incontrerà i rappresentanti di Pioli e di Leao per assicurare la permanenza dei due protagonisti dello Scudetto conquistato lo scorso anno.

Francesco Buffa