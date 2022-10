Il giornalista a Sky non ha dubbi: “Per Leao farei un’eccezione”

Come vi abbiamo già riportato, quella di oggi sarà una giornata decisiva per capire cosa ne sarà del futuro di Rafael Leao. A Casa Milan, infatti, è previsto un incontro tra Maldini, Massara, il papà di Leao e i suoi agenti per discutere appunto del rinnovo contrattuale. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2024, ma ciò che preoccupa i tifosi rossoneri è il mancato accordo sulla parte economica.

De Grandis: “Per Leao farei un’eccezione”

In attesa di scoprire l’esito dell’incontro, Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di SkySport 24 per affrontare proprio il discorso legato al rinnovo di Leao. Per il noto giornalista, il Milan in questo caso dovrebbe fare un’eccezione a livello economico:

“Il Milan ha fatto una scelta precisa con Donnarumma, ovvero non dargli i soldi che chiedeva e tenere il bilancio in ordine. Sono d’accordo con questa scelta, però per Leao farei un’eccezione perché per gli attaccanti che decidono le partite ci devi riflettere. Leao è l’uomo squadra del Milan in questo momento, quando i rossoneri sono in difficoltà si appoggiano sempre al portoghese”.

