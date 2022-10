Milan, tutti i versamenti di Elliott nel 2021/2022: le cifre

Come ben sappiamo con la chiusura del bilancio al 30 giugno 2022 si è chiusa anche l’era del fondo Elliott come proprietario dei rossoneri. Quindi ora è possibile analizzare le cifre spese dal fondo di Paul Singer, che resterà comunque all’interno del CdA con due posti per poter tutelare l’investimento del vendor loan da 600 milioni di euro concesso a Gerry Cardinale.

Milan – I versamenti del fondo Elliott

Dal bilancio chiuso il 30 giugno 2022 si può notare come durante l’esercizio 2021/2022 l’azionista Project Redblack ha fornito 5 milioni di euro di nuovi finanziamenti attraverso la Rossoneri Sport Investment Luxembourg.

Cifra che si va ad aggiungere ai 533,25 milioni messi a disposizione dal fondo tra il 2018 e il 2021.

Attraverso Project Redblack il fondo Elliott ha messo a disposizione del Milan ben 538,25 milioni di euro, somma da sommare ai 300 milioni investiti per rilevare la società da Yonghong Li.

Milan – Il guadagno dalla cessione del club

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, l’importo totale sarebbe di 838,5 milioni di euro, da cui togliere i 128 milioni di euro di debito che il fondo ha dovuto rimborsare al fondo stesso dopo l’uscita di scena di Yonghong Li.

Elliott Milan Cifre

L’investimento complessivo di Elliott nel Milan al netto del rimborso dei due bond ammonta quindi a 710,25 milioni di euro.

Considerando la cifra di 1,2 miliardi versato da RedBird, il guadagno per Elliott si aggirerebbe intorno ai 500 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere gli interessi (circa il 7% annuo) legati al prestito da 600 milioni concesso a Cardinale per concludere l’operazione.