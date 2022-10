Mossa a sorpresa di Kalulu, novità sul rinnovo col Milan

Nonostante in questi giorni i riflettori siano puntati su Leao e sulla trattativa per il suo possibile rinnovo con il Milan, c’è anche un’altra situazione contrattuale importante da tenere d’occhio per i rossoneri, ed è quella di Pierre Kalulu.

Rinnovo Kalulu: le possibili cifre

Il giovane difensore, diventato un punto di riferimento nel Milan di Pioli tanto da essere ormai considerato un insostituibile, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ma già da tempo si parla di un possibile rinnovo con adeguamento dello stipendio.

Kalulu, infatti, percepisce attualmente 400 mila euro netti a stagione, e chiederebbe circa 2 milioni con il nuovo contratto. I contatti tra le parti erano stati già avviati, ma una notizia dell’ultima ora rischia di complicare le cose.

Kalulu Milan rinnovo

Kalulu cambia agente

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Kalulu ha deciso di cambiare agente, optando per la Stellar Sports di Jonathan Barnett, che detiene anche la procura di Sergino Dest.

I discorsi già avviati per il rinnovo, dunque, dovranno essere riaffrontati con i nuovi rappresentanti del classe 2000. La volontà – come per Leao – è quella di definire il tutto entro un mese circa, prima dell’inizio dei Mondiali. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per iniziare a parlarne.