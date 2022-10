Nicola sicuro: “Loro tre sono le squadre più forti del campionato!”

La Salernitana è una delle squadre che ha sorpreso maggiormente nel corso delle ultime due stagioni complice anche una meravigliosa ed insperata salvezza ottenuta all’ultima giornata ai danni del Cagliari.

Il principale artefice della salvezza e del grande inizio di stagione dei campani è stato, senza dubbio, Davide Nicola che è stato in grado di trasmettere gioco, carattere ed energia ad una squadra che sembrava aver perso questi valori.

In questi minuti i granata sono in campo contro l’Inter, e nel corso della conferenza stampa in preparazione del match l’allenatore ha elogiato 3 squadre che secondo lui sono le migliori del campionato, e tra queste figura anche il Milan di Stefano Pioli.

Nicola Milan Conferenza Stampa

Queste le parole dell’ex allenatore del Torino:

“Secondo me l’Inter è la più forte e la più completa, minimo allo stesso livello del Milan e del Napoli che sta esprimendo un grande calcio.

Il Milan è chiamato quindi a confermarsi anche stasera in quel di Verona contro l’Hellas in un Bentegodi gremito di tifosi sia gialloblù che rossoneri.

Andrea Mariotti