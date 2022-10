Sei qui: Home » News » Non solo Maignan, niente Verona anche per De Ketelaere: quando torna

Problemi di formazione per mister Stefano Pioli in vista di Verona. Il tecnico, nonostante le tante partite ravvicinate di Campionato e Champions League non potrà contare molto sulle rotazioni e il turnover, considerando i diversi infortuni.

Tra i giocatori in infermeria c’è Charles De Ketelaere.

A causa di un leggero problema muscolare, il giovane fantasista belga è stato costretto a saltare la sfida di Champions League contro il Chelsea, ma non solo.

Infatti, non ci sarà neanche domenica in casa del Verona.

Getty Images, Charles De Ketelaere

Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport, De Ketelaere dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Monza in programma il 22 ottobre a San Siro.

Stessa sorte toccata a Mike Maignan, dunque, visto che anche il portiere dovrebbe tornare contro i brianzoli.

Pioli, dunque, dovrà cercare di dosare le forze dei suoi, nonostante le defezioni. Dopo il Verona ci sarà il Monza, appunto, e subito dopo sarà di nuovo Champions e sarà lì, soprattutto, che non bisognerà sbagliare per continuare la stagione nella Coppa dalle grandi orecchie.