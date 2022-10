Origi, adesso serve una svolta: la speranza del Milan e di Pioli!

La primissima parte di esperienza in rossonero non è andata secondo i piani per Divock Origi, fermato spesso da infortuni muscolari. L’ex attaccante del Liverpool ha giocato fino adesso 114 minuti con la maglia del Milan, ricorda La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna.

Troppo poco considerando che l’attaccante belga era stato preso per far rifiatare Olivier Giroud, che, invece, è stato chiamato agli straordinari.

Il tecnico rossonero sperava di poterlo utilizzare dal primo minuto già a Genova contro la Sampdoria a metà settembre, ma i vari infortuni hanno sempre posticipato l’esordio.

Origi, Milan

Pioli ha sempre difeso l’attaccante non smettendo mai di esprimere parole d’elogio nei suoi confronti ma adesso vorrebbe una svolta anche da lui, spiega La Gazzetta dello Sport.

Tutto il mondo Milan crede in Divock Origi e nella prossima partita, a Verona, potrebbe avere qualche minuto in più per mettersi in mostra e tentare di segnare il primo gol in maglia rossonera. La speranza di Pioli e del Milan è che l’attaccante belga recuperi al massimo la condizione fisica e che possa, finalmente, tornare utile alla causa rossonera