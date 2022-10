“Ti preoccupa il Napoli?”, la risposta di Origi prima di Torino-Milan!

A pochi minuti dall’inizio del posticipo tra Torino e Milan, Divock Origi è intervenuto ai microfoni di Milan TV.

L’attaccante belga, reduce dal primo gol con la maglia rossonera nell’ultimo impegno di campionato contro il Monza, ha presentato la partita che attende la sua squadra stasera.

Origi: “Io titolare? Decide il mister, ma sto bene”

Queste le parole di Origi:

“Ci siamo preparati bene, spero di fare bene anche stasera per aiutare la squadra. La maglia da titolare? È il mister che decide, io sto sempre meglio“.

Origi Milan

Sulla partita di stasera contro il Torino: “Sarà una sfida contro una squadra che si difende bene, ma noi dobbiamo fare il nostro meglio per vincere la partita”.

Origi: “Napoli? Sono forti, ma lo siamo anche noi”

Intervenuto anche ai microfoni di DAZN, Origi ha parlato del suo stato di forma e del percorso del Napoli, inarrestabile fin qui in stagione:

“Come mi sento? Come attaccante voglio sempre aiutare la squadra segnando gol e facendo assist. Contro la Dinamo Zagabria è stata una bella prova di squadra. Per noi è una trasferta difficile, avevamo bisogno di quella fiducia. Sono felice, spero di godermi la partita. Se il Napoli mi preoccupa? Sappiamo che hanno tanti giocatori che sono al top, quindi per noi è una bella sfida. Il Napoli è una grande squadra, e lo siamo anche noi. È il bello del calcio: puoi metterti alla prova ed è quello che dobbiamo fare ogni partita: dobbiamo lottare e cercare di fare più punti possibile, e poi vedremo cosa succederà”