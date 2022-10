Sei qui: Home » News » Palladino l’ha svelato in diretta: “Galliani me lo diceva sul Milan!”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 4-1 a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole:

Su Mota:

“Ho scelto lui per non dare punti di riferimento e attaccare lo spazio creato alle spalle dei loro difensori. Ho tre attaccanti importanti e Mota ha fatto una buona gara. Sono dispiaciuto per i gol, perché sono episodi sciocchi che potevamo evitare. Sul 3-1ho avuto la sensazione che avremmo potuto riaprirla. Ai ragazzi, però, non posso rimproverare nulla”.

Su Ranocchia:

“Con l’ingresso di Ranocchia siamo stati più ordinati e verticali. Filippo aveva giocato già in Coppa Italia ed ho preferito dare spazio a Barberis. Potevamo fare meglio la scelta sull’ultimo passaggio, però non dobbiamo dimenticare le qualità del Milan. Sono forti e se fai mezzo errore con loro, poi la paghi”.

Sulla squadra:

“Sono tante le cose che mi piacciono di questi ragazzi. Mi piace il loro impegno e la loro dedizione. A volte dico che dovrebbero essere anche un po’ più cattivi, perché sono fin troppo bravi. Mi piace anche che chi ha giocato poco si mette sempre a disposizione. Per un allenatore avere queste risposte è un gran punto di partenza e ne sono molto felice”.

Sul rapporto con Galliani:

“Il rapporto con Galliani è speciale, di amicizia e rispetto. Sarò sempre grato al presidente Berlusconi e a Galliani. Sto vivendo un sogno, fino a tre anni fa facevo l’allenatore ai bambini di 9 anni. Quando l’ho conosciuto tre anni fa già mi parlava di questa gara tra il Monza ed il Milan, quando il Monza era ancora in Lega Pro. Avrei voluto regalargli una vittoria, ma non ci siamo riusciti”.