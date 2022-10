Sei qui: Home » News » Pallone d’Oro 2022, decisa la posizione di Maignan: ex aequo con altri cinque calciatori

Si sta tenendo in questo momento il Pallone d’Oro 2022, e come ben sappiamo quest’anno riguarderà anche il Milan con Mike Maignan e Rafael Leao che sono nella lista dei 30 candidati per la vittoria finale.

Il grande favorito pare essere Karim Benzema, che da tempo ormai è in vantaggio sugli altri pretendenti grazie ad una stagione semplicemente fantastica culminata con la vittoria della Champions League ai danni del Liverpool.

In questi minuti stanno uscendo i primi nomi sulla lista, e ahinoi troviamo anche “Magic Mike”.

Maignan Pallone D’Oro

Il portiere francese si classificato in venticinquesima posizione condivisa con altri 5 calciatori: Nunez, Nkunku, Kimmich, Cancelo e Rudiger.

Ricordiamo che il portiere francese è in fase di recupero dall’infortunio al polpaccio, e quasi certamente lo rivedremo tra i pali della porta del Milan nel match di sabato che contrapporrà i rossoneri al neopromosso Monza di Silvio Berlusconi.

Tutti sappiamo l’importanza che Mike ha all’interno di questo Milan e tutti i tifosi, e Stefano Pioli non vedono l’ora di poter tornare a vedere l’aquila spiccare il volo in quel di San Siro.

Andrea Mariotti