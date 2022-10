Pazzesco a Milano, Pablo Marì del Monza accoltellato in un centro commerciale

Lascia senza parole quanto successo nel pomeriggio presso il centro commerciale di Assago, e che tra le vittime conta anche il calciatore del Monza Pablo Marì.

Come riporta la redazione di Sky Sport, sono cinque le persone rimaste ferite in un’aggressione che si è consumata in via Milanofiori, dove un uomo di 46 anni, probabilmente affetto da disturbi psichici, ha dato vita ad una vicenda spiacevolissima.

Resta ancora ignota la dinamica di quanto accaduto, anche se al momento si esclude l’ipotesi di un attacco terroristico, e che vede tre dei cinque feriti versare in condizioni piuttosto gravi, ma fortunatamente soccorsi dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

Pablo Marì Aggressione Milano

La testimonianza: “La gente scappava in lacrime”

Ai canali dell’Ansa, una ragazza presente nel centro commerciale ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto toccanti, raccontando quanto visto durante il fatto: “Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime“.

“Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva – ha aggiunto – perché era completamente sotto shock“.

Gabriella Ricci