Milan, Pioli sempre più in alto: superato Ancelotti!

Iniziata nel lontano ottobre del 2019, l’avventura di Stefano Pioli al Milan è andata ben oltre le più rosee aspettative. Il tecnico emiliano, arrivato tra lo scetticismo della piazza, quest’oggi è certamente l’uomo in più dei rossoneri. La sua impronta si è vista col passare del tempo e ha portato a risultati impensabili nel breve periodo. La scorsa stagione, culminata con la vittoria dello scudetto, rappresenta la firma al capolavoro ultimato da Pioli e dal suo staff.

Pioli Milan record

I successi sono diventati una costante dell’ultimo anno per i rossoneri. Questi hanno portato l’ex allenatore di Fiorentina ed Inter nelle zone alte di una speciale classifica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Pioli si trova attualmente in top 4 per percentuale di successi ottenuti sulla panchina del Diavolo. Grazie alla vittoria, ottenuta col brivido, contro l’Empoli è difatti entrato a far parte di questa cerchia, superando Carlo Ancelotti.

Ora è preceduto solo da Cesare Maldini (al 58%), Fatih Terim (62%) e Lajos Czeizler (64%). L’attuale allenatore del Milan, invece, ha ottenuto finora il 57% di vittorie.

Elio Granito