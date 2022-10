Pioli carica: “Dev’essere la notte del Milan! Ho scelto questa formazione per un motivo”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Dinamo Zagabria-Milan, un match vitale per il percorso del Diavolo nel proprio girone di Champions League. Una partita da dentro o fuori, come definita dallo stesso allenatore dei rossoneri:

Verso Dinamo Zagabria-Milan, le parole di Pioli

“Dovrà essere una gara da Milan. Sarà difficile, ma determinante per il passaggio del turno. L’abbiamo preparata bene. Notte di De Ketelaere? Dev’essere la notte del Milan, dobbiamo essere compatti. Le qualità dei singoli sono evidenti, potrebbero darci qualcosa in più. L’atteggiamento della Dinamo Zagabria è sempre stato quello di aspettare gli avversari e ripartire in contropiede, ho scelto questa formazione per avere qualche duello offensivo in più. Quella di oggi è una partita da dentro o fuori, ne abbiamo vissute tante, ma ho fiducia dei miei giocatori. Dovremo giocare una partita di alto livello, ho una squadra concentrata e consapevole dell’opportunità”.

Milan, Champions League

Tra poco le due squadre scenderanno in campo in attesa di capire quello che sarà il risultato di Salisburgo-Chelsea, che stanno giocando attualmente in Austria.