Pioli in conferenza: "Sono preoccupato per una cosa", poi la risposta sulla Dinamo Zagabria!

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 ai danni del Monza. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Soddisfatto ma non è stata una partita semplice, preoccupato per i tanti infortuni, spero non sia nulla di grave, pensiamo a martedì che sarà importante”.

Brahim merito del tuo lavoro, dovrai farlo anche con CDK?

“Sono qui per aiutare i miei giocatori, ma poi fanno molto da soli. Brahim fa bene perché ha qualità e voglia, è orgoglioso, sta bene nel gruppo. Dobbiamo rispettare i tempi di Charles, ha avuto una mezza occasione ed è normale sia giù di morale, ma non deve esserlo, deve continuare a lavorare così e arriveranno le prestazioni”.

Sul secondo tempo:

“Siamo partiti molto bene, da squadra attenta, non abbiamo forzato nulla, abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo preparato. Non mi è piaciuto il secondo tempo, quando dovevamo palleggiare meglio, andava controllate di più, correre meno noi e più il pallone”.

Sulla sostituzione di Dest:

“Ho fatto la scelta che ritenevo migliore per la squadra”.

Sulla Dinamo Zagabria:

“Simile al Monza? Per quanto riguarda la difficoltà si, per quanto riguarda il modo di giocare sono diverse. Il Monza sale con tanti giocatori, la Dinamo copre di più, non ha ancora perso in casa, sarà una partita difficile e fondamentale, vogliamo tornare con un risultato positivo”.

Sulle differenze tra Origi e Giroud:

“Sono diversi, sono contentissimo di averli entrambi, mi possono aiutare in base agli avversari che dobbiamo affrontare. Giocando tanto non si può pretendere di giocare sempre con lo stesso attaccante. Origi ha più gamba nelle ripartenze, ma Giroud gestisce meglio altre situazioni”.