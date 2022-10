Sei qui: Home » News » Pioli incorona il rossonero: “Capitano contro il Chelsea? Per me è un leader”

Viste le assenze di Calabria e Theo Hernandez, domani sera nella sfida di Champions League contro il Chelsea la fascia da capitano verrà affidata ad un altro rossonero.

Ancora nessuna decisione ufficiale, ma secondo quanto detto anche da Stefano Pioli in conferenza stampa, Ismael Bennacer si candida ad essere il favorito per questo importante ruolo.

Il tecnico dei rossoneri ha elogiato il centrocampista per l’atteggiamento che dimostra ogni settimana, oltre ad essere un leader tecnico e caratteriale della rosa.

Bennacer Chelsea Milan

Queste le sue parole:

“Ci sono diversi leader. Bennacer è un punto di riferimento tecnico e caratteriale per l’esempio che dà alla squadra. Partecipa e si allena sempre al 100%. Sicuramente è un leader di questa rosa”.

Originariamente si pensava che la fascia potesse finire sul braccio di Tonali o di Giroud, invece tutte le strade portano proprio all’algerino.

Pioli ha poi elogiato la maturità raggiunta non solo da Bennacer, ma da tutto il suo gruppo: “Questa squadra ha dimostrato di essere matura. Siamo consapevoli delle nostre qualità. Una grande sfida come quella contro il Chelsea ci farà capire a che punto sei e sarà occasione per crescere”.