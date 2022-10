Pioli lo rivela dopo Torino-Milan: il motivo dietro il cambio di Leao

Il Milan cade a sorpresa contro il Torino. I rossoneri, irriconoscibili stasera, perdono 1-2 e si allontanano dal Napoli, ora a +6.

Dopo un buon inizio, con una doppia occasione sciupata clamorosamente da Leao, il Torino trova il doppio vantaggio nel giro di due minuti, mentre la squadra di Pioli esce dalla partita. Inutile anche il gol di Messias nella ripresa.

Pioli: “Sono deluso. Leao sostituito per un motivo”

Intervenuto a DAZN nel post-partita, Stefano Pioli ha commentato così la sconfitta:

“Sicuramente non siamo stati lucidissimi e non abbiamo giocato una partita di altissimo livello. Le partite vanno indirizzate con gli episodi, e noi non siamo stati bravi né nell’area avversaria né nella nostra, perché abbiamo concesso troppo”

Torino Milan

“Dovevamo palleggiare di più e stare più aperti. Messias lo ha fatto, Leao no. Non siamo stati qualitativamente alti per sbloccare la partita”

“La sostituzione di Leao? Volevo cambiare qualcosa con i tre cambi, più movimento senza palla e anche più spinta con Dest e Charles. Non è stata la serata migliore di Leao, ho cercato di cambiare il fronte offensivo ma non siamo riusciti a cambiare il risultato. È un peccato perché è un risultato che fa male”

“Sono deluso perché volevo continuare la striscia positiva, volevamo un altro risultato. Ma abbiamo obiettivi importanti e dobbiamo subito reagire. La partita di stasera era importante per non allontanarci troppo dal Napoli. La delusione nasce da lì. Il campionato è lungo ma dobbiamo riprendere subito il nostro cammino e vincere le prossime partite fino alla sosta”

“Salisburgo? Non fa parte delle sue caratteristiche rimanere chiuso come il Torino. Sarà una partita diversa anche tatticamente”