Pioli non ha dubbi: "Dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche", poi il commento su De Ketelaere

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha parlato prima del big match di giornata tra Milan e Juventus, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico rossonero:

Sul duello tra la coppia Theo-Leao e Danilo-Cuadrado:

“Sicuramente sarà uno dei tanti duello di questa partita. Le qualità dei giocatori possono decidere le sfide importanti come questa”.

Sulla scelta di Kalulu terzino:

“Per questo match ho deciso di schierarlo in quella posizione perché abbiamo bisogno di certe caratteristiche e Pierre corrisponde a queste esigenze”.

Sull’esclusione di De Ketelaere:

“Questa è la terza partita in sette giorni, ci sta far rifiatare qualche ragazzo. Poi Brahim Diaz è un ottimo giocatore“.

Su Pobega:

“Deve sfruttare bene le sue caratteristiche da mezzala di inserimento. Ci garantisce fisicità e tempi di inserimento, che è quello di cui avevo bisogno in una gara come quella di stasera. Ha le caratteristiche giuste per darci una mano e fare bene questa sera“.