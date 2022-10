Pioli: “Rinnovo grande emozione”, poi la frase sul futuro

Stefano Pioli, fresco di rinnovo. è intervenuto a Milan TV nel corso della trasmissione “L’inferno del lunedì” condotta da Mario Suma.

L’ufficialità del prolungamento del contratto del tecnico parmense con il club rossonero è arrivata solamente poche ore fa.

Pioli: “Il rinnovo una grande emozione”

Queste le parole di Pioli a Milan TV:

“Il rinnovo è una grande emozione, ringrazio la società per averla fatta in anticipo rispetto a determinate tempistiche. Per me è un onore stare qui con un ottimo staff, una dirigenza con cui mi trovo bene e con una tifoseria fantastica”.

Stefano Pioli Milan

“Io, il Milan, i giocatori e l’intero club siamo cresciuti insieme. Tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto insieme, il percorso può vederci ancor in crescita”.

“Lo scudetto è stata una tappa importante per tutti, ma questo rinnovo conferma che è solo l’inizio. La strada intrapresa è quella corretta, puntare su ragazzi motivati e con potenziale, per stare ad alto livello in Italia ed in Europa. Serve lavorare bene nel presente per costruire il futuro”.

“Per scaramanzia non ho detto nulla alla squadra, credo siano contenti”.