Pioli: “Partita difficile. Sono sicuro che la squadra proverà a farlo”

Alla vigilia di Chelsea-Milan, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa pre match. I rossoneri scenderanno in campo domani sera a Stamford Bridge per la terza gara del girone di Champions League, fischio d’inizio alle ore 21.

Sarà una sfida non facile per il Milan. Nonostante i 3 punti conquistati ad Empoli, Pioli si è visto allungare la lista degli infortunati, con i problemi di Kjaer, Calabria e Saelemaekers.

Queste le sue parole:

SULLA PARTITA: “Partita offensiva e difficile. La qualità dell’avversario è alta. Chiedo ai ragazzi di giocare con le nostre qualità. Dovranno dare il massimo. Sono sicuro che la squadra ci proverà.”

SUL CHELSEA: “Il Chelsea proverà a fare la partita. Avranno un approccio determinato, con ritmo, determinazione. Noi dobbiamo essere preparati e cercare di metterli in difficoltà. La mia squadra ne ha la capacità”.

SUGLI INFORTUNI: “Possono succedere. Il calendario fitto non aiuta. Sono accompagnato da professionisti seri e capaci che ci aiuteranno a trovare delle migliorie”.

SULLA MATURITÀ: “Questo gruppo ha dimostrato di essere maturo. Consapevole delle proprie qualità. Una grande sfida come quella contro il Chelsea però ti farà capire a che punto sei e sarà occasione per crescere”.

SU POTTER: “L’ho seguito l’anno scorso. Gioca un bel calcio, offensivo. Hanno giocato solo due partite con moduli anche diversi, cosa un po’strana per un nuovo allenatore ma lui è abituato così. Conosciamo bene il Chelsea, abbiamo preparato bene la partita“.

SUL CAPITANO: “Ci sono diversi leader. Bennacer è un punto di riferimento tecnico e caratteriale. Sicuramente è un leader di questa rosa”.

SUL CALCIO INGLESE: “Parla il campo. La partita di domani è importante, ci farà capire tante cose. Il Chelsea ha un livello molto alto, proveremo a giocare come sanno fare loro”.

SUL LIVELLO EUROPEO: “La squadra sta crescendo tanto. Dobbiamo sfruttare queste esperienze per continuare il nostro processo di maturazione. Chiaro che in Europa ci sono alcuni club che sono veramente forti, noi ci impegneremo per arrivare al loro livello”.

SUI GIOVANI: “Il club ha fatto scelte precise. Tanti giovani e tanti giocatori maturi, più esperti. La miscela migliore. Con i giovani serve pazienza. Avere compagni come Olivier per loro è un grande appoggio”.