Pioli può sorridere, allenamento in gruppo per un giocatore: le ultime

L’infermeria rossonera è piena e la preoccupazione, in vista delle tante partite tra Campionato e Champions League, è alta.

Sono ben otto gli indisponibili: Mike Maignan, Theo Hernandez, Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias, Davide Calabria, Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers.

Come si può notare non abbiamo menzionato Divock Origi, infatti, l’attaccante ex Liverpool è da considerarsi recuperato.

Getty Images, Divock Origi

Infatti, stando a quanto appreso dal nostro inviato, il belga fa parte del gruppo per l’allenamento odierno.

Buona notizia per mister Pioli, dunque.

Non si ha certezza, però, che l’attaccante giochi domani sera contro il Chelsea, ma se si allena con i compagni e si sentirà bene, potrà sicuramente far parte dei convocati per la sfida con i blues.

Il Milan ha bisogno di lui, avendo solo Giroud come vera e propria punta, anche se Pioli può contare anche sul polivalente Rebic.

Origi comunque serve e si spera possa tornare in forma il prima possibile, dato che ancora non è riuscito a lasciare il segno con la maglia rossonera.