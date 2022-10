Pioli rivela: “Berlusconi consigliava anche come giocare”

Intervenuto in conferenza stampa, mister Stefano Pioli ci ha tenuto a ricordare i traguardi storici ottenuti dalla coppia Berlusconi-Galliani in passato con i colori rossoneri, svelando in seguito un retroscena inerente ad una chiamata con l’ex presidente del Milan in passato:

Telefonata con Berlusconi prima di Milan-Monza, la rivelazione di Pioli

“Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del Milan, ma è un aspetto che dobbiamo mettere da parte e restare concentrati sul campo, perché il Monza gioca bene e può metterci in difficoltà. Piersilvio non mi ha chiamato in questa settimana. In passato sì, abbiamo parlato di calcio in generale e lui esprimeva le sue idee a livello tattico, tra cui quella del non giocare da dietro”.

Pioli

Domani andrà in scena il match tra le due squadre lombarde: la squadra di casa è reduce da una vittoria per 2-1 contro il Verona grazie alla rete importantissima di Sandro Tonali, al contrario della squadra allenata da Palladino che è uscito sconfitto dal Castellani di Empoli.

Stefano Pioli è intenzionato a schierare anche chi ha visto meno il campo in queste prime gare di campionato: Pobega, Rebic, Origi e Messias sono i prescelti per la sfida di domani anche per far rifiatare gli altri in vista del match vitale contro la Dinamo Zagabria.