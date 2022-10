Pioli: “Servirà una prestazione di ritmo e qualità”, poi la risposta sul turnover

Intervenuto a pochi minuti dall’inizio del match tra Milan e Monza, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

Su cosa teme del Monza:

“Il rischio è quello di affrontare un’ottima squadra, che nelle ultime uscite si è dimostrata molto organizzata. Ci vuole una prestazione fatta di qualità e ritmo”.

Sulla scelta di Rebic e Origi dal primo minuto:

“Hanno caratteristiche diverse dagli altri attaccanti, possono aiutarci a dare profondità. Dovranno essere bravi a muoversi e a sfruttare tutti gli spazi che avranno a disposizione”.

Sul turnover:

“Avrei continuato a fare più rotazioni se avessi avuto la possibilità, per evitare il rischio di infortuni e perché facendo giocare più giocatori si possono mettere più energie in campo. Ad ogni modo la rosa che ho a disposizione è ampia ed è giusto far giocare tutti i ragazzi che durante la settimana si allenano bene e si mettono sempre a disposizione. Siamo pronti per fare una bella partita”.