Pioli: “Stasera siamo stati squadra. Leao deve migliorare in un aspetto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha analizzato così il match vinto dal suo Milan contro la Juventus. Queste le parole del tecnico rossonero:

Su Tomori:

“Fikayo è un ragazzo con uno spirito ed una passione incredibile. Si vede da come esulta con i compagni anche quando non fa gol”.

Sul recupero di Leao su Danilo:

“Credo sia stata una partita ad alta intensità. Nei primi venti minuti non c’è stata grande pulizia tecnica. Leao è un giocatore importante, ma l’ultimo tassello lo deve fare sulla fase difensiva. Il recupero che fa su Danilo è stato impressionante”.

Sulla partita:

“Stasera siamo stati squadra, mentre a Londra ci siamo fatti intimorire dagli avversari e dai nostri errori. Se lavoriamo in questo modo sappiamo di avere le qualità per impensierire chiunque. Volevo sostanza in mezzo al campo per non far palleggiare i loro centrocampisti, e credo che abbia funzionato. Brahim? Ha già fatto quel ruolo anche in passato sia con noi sia con l’under 21 della Spagna“.

Sulla posizione di De Ketelaere:

“Charles in questo momento di carenza può fare anche l’esterno destro, ma non è un ruolo che esalta le sue qualità. Brahim, invece, lì può esaltarsi. A mio avviso De Ketelaere conviene averlo sempre nel vivo del gioco in mezzo al campo”.

Sui ritmi del primo tempo:

“Credo che nel primo tempo sia stata una partita giocata con grande energia ed intensità da parte di entrambe le squadre. Questa è una nostra caratteristica che, purtroppo, non siamo riusciti a mettere in campo a Londra. Complimenti ai ragazzi per la prestazione e per la vittoria.

Su Brahim Diaz:

“Rinnovo i miei complimenti a Brahim. Se lo merita. Nonostante le scelte che ho fatto è sempre stato molto disponibile”.