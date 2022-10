Più che una sconfitta, il K.O. con il Torino interrompe anche un record per il Milan

Il Milan cade sorprendentemente a Torino e scivola a -6 dal Napoli. Brutta prova degli uomini di Pioli, che perdono 1-2 contro i granata al termine di una partita male interpretata e mal gestita.

Dopo un buon inizio, con una doppia occasione sciupata clamorosamente da un Leao irriconoscibile, il Torino trova il doppio vantaggio nel giro di due minuti. Inutile anche il gol di Messias nella ripresa, così come i cambi di Pioli.

Milan, interrotta la striscia di imbattibilità in trasferta

La sconfitta contro il Torino, oltre a pesare sulla classifica, interrompe anche un record dei rossoneri.

Torino Milan

Il Milan, infatti, era la squadra con la striscia d’imbattibilità in trasferta più lunga dei maggiori campionati europei. Imbattibilità che si è interrotta proprio allo Stadio Olimpico Grande Torino, dopo 17 risultati utili consecutivi.

Adesso i rossoneri sono chiamati a reagire immediatamente, già mercoledì contro il Salisburgo per conquistare il tanto agognato pass per gli ottavi di Champions League, e poi ancora sabato sera in casa contro lo Spezia, per cercare di recuperare punti preziosi in campionato.