Polemica di Dest: “Difficile giocare in dieci”, poi cosa ha detto sulla qualificazione

Sergino Dest ha parlato ai microfoni di Milan Tv in seguito al match contro il Chelsea, vinto dai blues per 0-2 grazie alle reti di Jorginho e Aubameyang. Queste le dichiarazioni del terzino rossonero, partito inizialmente dalla panchina, per poi subentrare a gara in corso al posto di Brahim Diaz per sopperire all’espulsione di Tomori:

Sulla partita:

Dest, Milan-Chelsea, Champions League

“È stata sicuramente una gara molto difficile, nella quale abbiamo dovuto sopperire all’espulsione di Tomori. Ora sarà necessario guardare con fiducia ai prossimi match che ci attendono e portare a casa i tre punti per passare agli ottavi di Champions League”.

Sui tifosi:

“È stato molto complicato giocare per tanti minuti con l’uomo in meno nonostante la spinta del pubblico, che ci ha supporto dal fischio d’inizio fino alla fine. Faremo di tutto per rifarci nelle prossime partite che ci aspettano”.

Sul Chelsea:

“C’è dispiacere per aver perso entrambe le partite contro di loro, ma speriamo che il domani sia meglio di oggi”.