Polemica Zanetti: “Il primo gol non è regolare, vi dico perché! Abbiamo dormito dopo il pareggio”

Paolo Zanetti è intervenuto sia a Sky Sport che a Dazn nel post partita di Empoli-Milan. La squadra toscana aveva resistito fino agli ultimi minuti prima di subire inizialmente il gol di Rebic, riagguantato subito dopo, e poi i gol di Ballo-Touré e Leao. Le sue parole:

“Gol del 2-1 del Milan? Trovarci al 93′ ad un passo dall’impresa ci ha fatto abbassare la tensione, era un gol evitabile. Non possiamo concedere nulla. Non abbiamo giustificazioni, ma ci tengo a sottolineare la prestazione della squadra. La mia discussione è stata con l’arbitro, non con Pioli. La palla esce davanti a me e guarda dove battono loro!”, ha dichiarato a Sky.

“Il Milan ha battuto la rimessa laterale 10 metri più avanti rispetto a dove la palla era uscita, ha continuato a Dazn l’allenatore dell’Empoli. Dalla panchina si cerca di tenere i ragazzi svegli, al 93′ eravamo ancora con la testa al gol del pareggio contro i campioni d’Italia. Dobbiamo imparare dai nostri errori e lavorare ancora di più in allenamento”