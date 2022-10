Potter: “I giocatori sono pronti, non ho dovuto farlo prima della partita”

Chelsea-Milan rischia di essere già una partita decisiva per le sorti europee di questi due grandi club. I Blues, dopo il difficile inizio di stagione culminato con l’esonero di Tuchel, sono chiamati a rispondere anche in Champions per risalire la classifica del girone.

Dall’altra parte il Milan di Pioli vuole continuare a sognare per cercare di portare a casa una qualificazione agli ottavi che manca ormai da troppi anni.

Potter Chelsea Milan

Intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dall’inizio del match, il nuovo allenatore degli inglesi, Graham Potter, ha presentato così la difficile sfida che attende la sua squadra stasera:

“Quella di stasera è una partita importante, mi sento bene e sono pronto per affrontare il Milan. Sarà una gara complicata, perché il Milan gioca molto bene e farà del suo meglio, ma noi siamo pronti a fare lo stesso. Se ho fatto un discorso speciale alla squadra oggi? No, queste partite non necessitano di altre motivazioni. I giocatori sono concentrati e sanno cosa devono fare. In questi giorni abbiamo lavorato proprio su questo, non soltanto fisicamente ma anche psicologicamente”