Potter: “Il Milan ha un vantaggio sul Chelsea”, poi la risposta su Leao

Graham Potter, allenatore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa nel prepartita della sfida dei Blues contro il Milan di domani a San Siro. Le sue parole:

Su Ziyech: “Non hpo convocato Hakim perché ha mal di gola, dunque non posso schierarlo”.

Su come sarà la gara: “Sarà una gara speciale, l’atmosfera è diversa e sarà una partita diversa. Il Milan cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa come abbiamo fatto noi a Stamford Bridge. Siamo delle ottime squadre”.

Su Thiago Silva?: “Sta meglio. È riuscito a recuperare bene, è un grande leader, professionista ed è un grande piacere lavorare con lui”.

Sugli altri disponibili: “Oltre gli indisponibili già citati, tutti gli altri sono tutti disponibili. È stato importante fare turnover sabato per avere maggiore freschezza: domani sarà una partita molto impegnativa anche dal punto di vista fisico. Vincere serve sempre”.

Su Leao: “Fa parte del loro organico, è un ottimo giocatore e sicuramente saprà dare anche lui un ottimo contributo”.

Domani andrà in scena una grande sfida, importante per il futuro del girone. All’andata, qualche giorno fa, gli inglese hanno schiacciato del tutto la squadra di Pioli con un netto 3-0. Servirà una grande prova per uscire dal campo con dei punti.