Con che coraggio Potter, da non credere: cos’ha detto sul rigore!

Alla luce della vittoria scaturita contro il Milan questa sera, il tecnico del Chelsea Graham Potter ha parlato in conferenza stampa del rigore assegnato ai Blues, con conseguente cartellino rosso a Fikayo Tomori:

“Avere in quel momento un rosso ed un rigore è una situazione importante. E’ ovvio che quell’episodio abbia condizionato il Milan in termini di ciò che voleva fare. E comunque non è stato semplice giocare qua anche contro dieci giocatori, anche se credo che avremmo fatto comunque bene anche undici contro undici. L’arbitro ha preso una decisione e possiamo solo accettarla”.

Arbitro Milan Chelsea

L’allenatore dei londinesi, ha poi proseguito, parlando dell’ex della gara Pierre-Emerick Aubameyang e del suo inserimento negli schemi del Chelsea:

“Non abbiamo fatto niente di speciale con lui. Abbiamo lavorato sulla forma fisica, per lui è stata un’estate molto tosta. Ora sta giocando bene, siamo contenti anche perché ha tanta qualità nel suo tipo di gioco”.

I Blues dopo la falsa partenza, stanno trovando continuità con il nuovo tecnico.

Vittorio Assenza