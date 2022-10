Sei qui: Home » News » Primavera Milan, ospiti d’onore per la partita contro l’Empoli: i presenti

Oltre a Milan-Juventus quest’oggi i rossoneri, della Primavera, sono impegnati nella sfida contro l’Empoli.

I giovani diavoli sono reduci da ben due vittorie di fila contro il Cagliari per 2 a 0 e il Bologna per 3 a 0.

Al momento si trovano al nono posto in classifica con 9 punti conquistati grazie a tre vittorie in sei partite.

L’Empoli invece si trova al decimo posto con 8 punti con due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Primavera Milan ospiti

Occasione per i diavoletti di allontanarsi dagli avversari per inseguire il Torino al momento quinto con 13 punti e una gara in più.

Oggi tra gli spalti del Vismara presenti Paolo Maldini, Ricky Massara e Gazidis, magari per seguire qualche giovane da portare in prima squadra.

Presente anche Giampaolo Pazzini, ex Milan. Presenze che sicuramente daranno una grande carica ai giovani talenti del Milan e che daranno il massimo di fronte alla dirigenza intera e all’ex giocatore della nazionale azzurra.

Tra i giocatori più interessanti sicuramente Marko Lazetic, arrivato nella scorsa sessione di gennaio e mandato in Primavera per poter crescere ulteriormente prima di poter giocare in prima squadra.

Giacomo Pio Impastato