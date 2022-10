Sei qui: Home » News » Primavera, Torino-Milan 2-0: i rossoneri cadono ancora in campionato

È un Milan Primavera a due facce quello che si è visto fin qui in stagione. Se da un lato la squadra di mister Abate vola in Europa, dove ha conquistato l’accesso agli ottavi di Youth League con una giornata d’anticipo, in campionato continua a faticare.

I rossoneri, che pagano anche la stanchezza per l’impegno infrasettimanale di Zagabria, cadono anche contro il Torino dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Roma: a Vercelli la partita termina 2-0 per i granata.

Torino-Milan Primavera: la sintesi del match

I padroni di casa fanno tutto nel primo tempo e passano in vantaggio dopo appena 5 minuti con Dell’Aquila, che all’interno dell’area di rigore è bravo a liberarsi di Paloschi e a battere Nava.

Il Torino trova poi anche il gol del raddoppio al 35’ grazie a Weidmann, che con un tiro potente piega le mani di Nava e fa 2-0. Il portiere rossonero para anche un rigore a Jürgens al 42’, provando a tenere in vita i rossoneri.

Nella ripresa il Milan prova a crescere di ritmo ed intensità, andando vicino al gol due volte con Longhi – il più pericoloso dei suoi – senza però riuscire a riaprire la partita.

I rossoneri scivolano così a 5 punti dalla zona playoff. Prossimo impegno mercoledì prossimo, al Vismara contro il Salisburgo, in quello che sarà un vero e proprio “spareggio” per il primo posto nel girone di Youth League.