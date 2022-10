Può tornare al Milan, ma interessa anche alla Juventus: la situazione

Sono trascorse solo 8 giornate dall’inizio del campionato, ma le squadre di Serie A stanno già lavorando per il futuro. C’è una squadra in particolare che vorrebbe apportare delle modifiche al proprio reparto difensivo, considerato non all’altezza rispetto alle altre pretendenti allo scudetto: si tratta della Juventus che vorrebbe trovare un terzino che possa sostituire Danilo e il possibile partente Cuadrado.

Secondo il portale calcistico Fichajes.net, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su un giocatore che ha già vissuto un’avventura in Serie A, Diogo Dalot. Il portoghese arrivò al Milan nel 2020 in prestito secco dal Manchester e se in un primo momento non partì nel migliore dei modi, nel corso dei mesi riuscì a prendere sempre più terreno con ottime prestazioni. Al termine della stagione, dopo la qualificazione in Champions ottenuta, tornò ai Reds dove adesso è titolare inamovibile.

Dalot

Su di lui però c’è diversa concorrenza: lo stesso club di Via Aldo Rossi potrebbe provarci per riaverlo indietro, in quanto pupillo della dirigenza, ma anche Roma, Atletico Madrid e Barcellona sono interessate a lui. Il suo prezzo si è alzato e probabilmente potrebbe lasciare l’Inghilterra solo per una cifra che va tra i 25 e i 30 milioni di euro.