Ranking Uefa, brutte notizie per il Milan: come cambia la classifica

Nella serata di ieri con le sfide di Europa League e Conference League, che hanno viste impegnate Lazio, Roma e Fiorentina, è calato il sipario sulla tre giorni di Coppe Europee. Una tornata che ha visto trionfare solamente la Viola e il Napoli di Luciano Spalletti. Pareggio per Inter e Roma, sconfitta con polemiche per Milan, Juventus e Lazio.

Nella giornata di oggi è stato aggiornato il Ranking Uefa il quale ha dato brutte notizie alla squadra guidata da mister Stefano Pioli. I rossoneri infatti hanno perso ben 3 posizioni in classifica (due in più rispetto a bianconeri e biancocelesti) e si trovano attualmente al 48esimo posto in graduatoria. Il Diavolo è la sesta tra le compagini italiane nel Ranking Uefa, sotto a lui (tra le squadre attualmente impegnate in Europa) solamente la Fiorentina.

Nonostante questo il Milan resta ancora in piena corsa per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, il vero obiettivo in campo internazionale. Decisive in questo senso le sfide con Dinamo Zagabria e Salisburgo.